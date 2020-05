⁣𝗗𝗥𝗨𝗡𝗞 𝗘𝗟𝗘𝗣𝗛𝗔𝗡𝗧 – love at first sight! From packaging to Products themselves – I…

โฃ๐——๐—ฅ๐—จ๐—ก๐—ž ๐—˜๐—Ÿ๐—˜๐—ฃ๐—›๐—”๐—ก๐—ง – love at first sight! From packaging to Products themselves – I love all of it!โคโคโค#drunkinlove โ €

Iโ€™ve been using @drunkelephant products for almost 3 weeks now and I see a significant difference. My skin looks brighter, clearer, and hydrated. โ €

โ €

I got nervous at first, thinking it didnโ€™t work for my skin type. It got drier and blemishes were more noticeable during the first three days of trial, but then it started to make magic happen. My skin feels and looks so much softer and shinier. โ €

โ €

โ €

Hereโ€™s my drunk elephant morning and night routines: โ €

โ €

โ˜€ โ €

โ €

๐˜Š-๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜‹๐˜ข๐˜บ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎโ €

๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜—๐˜ญ๐˜บ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ โ €

๐˜‰-๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎโ €

๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข ๐˜“๐˜ถ๐˜น๐˜ถ๐˜ณ๐˜บ ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜–๐˜ช๐˜ญโ €

๐˜œ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข ๐˜š๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜‹๐˜ข๐˜ช๐˜ญ๐˜บ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜š๐˜—๐˜ 30 (not always but itโ€™s recommended to use with C-Firma.)โ €

โ €

๐ŸŒ™

๐˜Š-๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜‹๐˜ข๐˜บ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎโ €

๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜—๐˜ญ๐˜บ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ โ €

๐˜‰-๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข ๐˜๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜๐˜บ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎโ €

๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข ๐˜“๐˜ถ๐˜น๐˜ถ๐˜ณ๐˜บ ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜–๐˜ช๐˜ญโ €

๐˜œ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข ๐˜š๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜บ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜‹๐˜ข๐˜ช๐˜ญ๐˜บ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜š๐˜—๐˜ 30

๐˜‰๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜•๐˜ฐ. 9 ๐˜‘๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜Š๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ (it is recommended to skip morning cleanse, if youโ€™ve cleansed your skin the night before.)โ €

๐˜›.๐˜“.๐˜Š. ๐˜š๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜‰๐˜ข๐˜ฃ๐˜บ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ (only once a week) โ €

๐˜›.๐˜“.๐˜Š. ๐˜๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ด ๐˜Ž๐˜ญ๐˜บ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค ๐˜•๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜š๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎโ €

๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜—๐˜ญ๐˜บ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฎ โ €

๐˜๐˜ช๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข ๐˜“๐˜ถ๐˜น๐˜ถ๐˜ณ๐˜บ ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜–๐˜ช๐˜ญ ๐Ÿ˜โ €

โ €

Have you tried @drunkelephant products before? What are your thoughts? Which one is your favorite product? โ €

โ €

If you have any questions about this products feel free to ask. โ €

โ €

โ€ขโ €

โ €

โ€ขโ €

โ €

โ€ขโ €

โ €

โ€ขโ €

โ €

โ €

#drunkelephant #drunkelephantskincare #drunkinlove๐Ÿ˜ #skincareroutines #skincarejunkie #drunkelephantforlife #drunkelephantaddict #beautyproduct #beautyblog #beautyproductsreview #beautyreview #happiness๐Ÿ’• #photoshoot๐Ÿ“ธ

Source