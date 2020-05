#BagusReview #Gadget #News

Just Cause Diangkat Jadi Film, Rekrut Penulis John Wick

Salah satu game open-world yang cukup populer, Just Cause akan diangkat ke layar lebar. Hal ini terjadi setelah Constantin film memperoleh hak dari Square Enix dan Avalanche Studios selaku pembuat game tersebut.

Dikutip dari Deadline, Studio yang juga membuat film seri Resident Evil ini akan menggandeng penulis ketiga film John Wick, Derek Kolstrad untuk menulis film ini. Proyek ini dikabarkan tengah mencari sutradara dan cast yang akan membintangi film dan memulai produksi pada tahun 2020.

Mengadaptasi film dari game bukanlah pekerjaan yang mudah. Cukup banyak film bergenre seperti ini yang tidak sukses di pasaran. Namun pemanggilan penulis John Wick ke proyek ini tampaknya akan menjadi unsur pembeda dari film ini. Film Just Cause diharapkan akan memiliki genre action yang masif mengingat kesuksesan penulisnya membangun dunia pembunuh bayaran di John Wick yang menurut kami sangat baik dan kompleks.

Selain Just Cause, Kolstrad juga menerima pekerjaan sebagai penulis dari film adaptasi game lain, Saints Row. Tampaknya film adaptasi game akan menjadi salah satu tren yang akan dicoba lagi oleh Holywood menyusul kesuksesan PokΓ©mon Detective Pikachu di pertengahan Mei ini.

Just Cause adalah game bergenre open-world yang pertama kali dirilis tahun 2006 dan saat ini sudah mencapai seri ke-4 pada tahun 2018. Game ini mengikuti cerita petualangan Rico Rodriguez. seorang agen intelijen yang berusaha untuk menghancurkan diktaktor dan organisasi teroris yang beroperasi secara brutal di belahan dunia lain.

