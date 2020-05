Endelig blev kortfilmen “The Kids Are Alright” fra 2019, offentligtgjort. Clara har en lille birolle som lillesøster. Filmen er ikke tilladt for børn og kan ses på www.ekkofilm.dk//

Finally the short movie “The Kids Are Alright” from 2019, has been released. Clara plays a minor role as littlesister. The movie is not legal for children and can be seen on www.ekkofilm.dk @europeanfilmcollege_official

