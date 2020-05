Hallo ihr süßen 𝓘𝓬𝓱 𝓱𝓸𝓯𝓯𝓮 𝓲𝓱𝓻 𝓱𝓪𝓽𝓽𝓮𝓽 𝓪𝓵𝓵𝓮 𝓮𝓲𝓷 𝓽𝓸𝓵𝓵𝓮𝓼 𝓦𝓸𝓬𝓱𝓮𝓷𝓮𝓷𝓭𝓮 Ich habe das a…

Hallo ihr sรผรŸen ๐ŸŽ€

๐“˜๐“ฌ๐“ฑ ๐“ฑ๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ ๐“ฒ๐“ฑ๐“ป ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ๐“ฝ๐“ฎ๐“ฝ ๐“ช๐“ต๐“ต๐“ฎ ๐“ฎ๐“ฒ๐“ท ๐“ฝ๐“ธ๐“ต๐“ต๐“ฎ๐“ผ ๐“ฆ๐“ธ๐“ฌ๐“ฑ๐“ฎ๐“ท๐“ฎ๐“ท๐“ญ๐“ฎ๐Ÿ’œ

Ich habe das allererste mal mir eine To Do Liste fรผr das Wochenende gemacht ๐Ÿ™ Der Alltag fรคllt mir gleich leichter, vor allen endlich konsequent alles erledigen zu kรถnnen und nicht alles immer hin und her verschieben zu mรผssen, so war es bei mir immer..”man kann es ja morgen machen”..oder am Wochenende. ๐Ÿ™ˆ Jetzt ist Schluss damit โ˜๏ธ โ€ข

Wer kennt es immer Sachen die man erledigen muss auch immer zu verschieben?๐Ÿ˜€

โ€ข

Wie man auf dem Bild sehen kann habe ich in unsere tollen Katalog gestรถbert. Ich habe mir wieder eine Liste machen mรผssen da so einige Produkte bei mir leer gegangen sind und sie nachbestellen muss๐Ÿ˜โค Ich liebe einfach so sehr unsere Produkte und kann sie nur euch empfehlen, wirklich! โ˜๏ธ

Solltet ihr auch was noch gebrauchen, kรถnnt ihr gerne euch bei mir melden. ๐Ÿ˜Š

โ€ข

Ab morgen wird es sehr interessant in meiner Story das dรผrft ihr nicht verpassen!

Ich starte eine richtig tolle Sport #challenge๐Ÿ’ช von der lieben @nati_g_xo

Ich freue mich schon mega drauf ๐Ÿ˜ Morgen in der Story werde ich euch mehr davon erzรคhlen und euch alles erklรคren wie das alles funktioniert und vielleicht werde ich ein oder den anderen von euch auch motivieren kรถnnen๐Ÿ˜

โ€ข

Ich wรผnsche euch jetzt erstmal ein super tollen Abend & bis morgen ๐Ÿ’œ๐Ÿ˜˜

โ€ข

#entspannenundgenieรŸen #lattemachiato #picbebloggerbabes #produkte #queenbeauty #picbegirls #beautyblogger_de #beautyblogs #blogginglife #lifestyleblogger_de #bloggerlifesyle #beautybusiness #beauty_blogger #blogpromotion #photoofme #rosablogger #lookbooks #bestellung #lifestylenews #sportchallenge #anajohnsonpreset #beautiful_world #beautyproductsreview #beautycareoriginal #beautyprodukte #makeupprodukte #makeuplover

Source