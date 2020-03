by

by





ROBE & EYE COVER – PATRICK CHURCH SHOES – STYLIST’S OWN

EARRING – VICTORIA HAYES

TOP/SKIRT/BRALETTE – BAILEY PRADO GLOVE – WING + WEFT SHOES –

STYLIST’S OWN ANKLET – VICTORIA HAYES

COAT – UKI NEW YORK CORSET & SKIRT – KIJUN SHOES & BAG

– STYLIST’S OWN RING – VICTORIA HAYES

COAT – ANONIE TOP- PATRICK CHURCH BOTTOMS – CHENG-HUAI CHUANG

BAG & SHOES – STYLIST’S OWN EARRINGS – VICTORIA HAYES

DRESS – KIJUN NECKLACE & BRACELET – VICTORIA HAYES SHOES

& TIGHTS – STYLIST’S OWN

BOW & TOP – CHENG-HUAI CHUANG GLOVES – WING + WEFT SHOES

– STYLIST’S OWN

Photos / Andrew Morales @LifeInReverie

Model / NEON @NeonSpice @ Agency Strong Worldwide

@StrongWorldwide Styling / Malu Registre

@musexmalu Hair / Luca Ponce @LucaXPonce

Makeup / Crystal Gossman @CrystalGossman_

Photo Assistant / Mauricio Jorquera

@M.Jorquera.Studio

The post GLAMP appeared

first on LADYGUNN.





Source link

Share this: Twitter

Facebook