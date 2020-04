My favorite song, my favorite movie, my favorite actor, and my favorite lady you ask? πŸ‘πŸΌ all in one video β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

#thedollysisters #bettygrable #bettygrableπŸ’Ž #classichollywood #hollywoodcelebrity #celebrity #actress #screenlegend #hollywood #old #classic #vinatageactress #screenlegend #oldhollywood #oldhollywoodstars #oldhollywoodglam #oldhollywoodglamour #oldhollywoodactress #vintagehollywood #classiccinema #classicactress #silverscreen #vintage

Source

Related