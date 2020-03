Thank you to our readers for sending the view from your window:

Abigail Self, St. Louis; Abigail Wezelis, Pittsburgh; Alan Gold, Oahu, Hawaii; Allen Landers, Knoxville, Tenn.; Allison Browning, Ore.; Alyssa Kuraishi, Kirkland, Wash.; Amy Booras, Texas; Anne Neal, Auberry, Calif.; Annee Elliot, Los Angeles; Ashleigh, Vancouver Island, British Columbia; Barbara Martin, Mount Vernon, Wash.; Bill and Janet Dorf, Weaverville, N.C.; Carol Murray, Manzanillo, Mexico; Chris Dashke; Christa Deoliveira, Salt Lake City; Christopher Barns, Colorado; CM Massat, France; Conrad Macina, Miami; Dan Silvia, Dongducheon, South Korea; David Price, Tokyo; Debora Taber, Ohio; Diana Scherff, Los Angeles; Eduardo Duarte, Long Island; Elaine Hopkins, Indianapolis; Erika, New Jersey; Frank Mona, Auburn, Calif.; Gary, Colorado; Gen Katz, Oakland, Calif.; G. Janicke, Bentonville, Ark.; Greg Burgess, San Rafael, Calif.; Greg De Sena, Ohio; Gregg Wright, Lincoln, Neb.; Hannah Esper, Lafayette, Colo.; Jackie, Arizona; Jacqueline Brown, San Diego; James Brune, Pensacola, Fla.; Jamilla Nelson, San Diego; Jan Hogle, Nellysford, Va.; Jerome Fishkin, Walnut Creek, Calif.; John and Jean, Florida; John Armstrong, San Diego; Julie Brooks, Sandusky, Ohio; Ken Appledorn, Seville, Spain; Ken Robertson, Wenatchee, Wash.; Laurel Burton Talley, Seattle; Leslie Lopato, San Francisco; Linda Guthrie, Portland, Maine; Linda Rosen, Portola Valley, Calif.; Lisa Rountree, Golden, Colo.; Luann Percell Hendricks, Ben Lomond, Calif.; Mark and Mary Ellen Woods, Lake Harney, Fla.; Marla Ware, Moline, Kan.; Marshall Butler, Seattle; Martha Grenon, Austin, Texas; Mary Przewlocki, Reston, Va.; Maureen Gerecke, California; Minoti Sahu, Austin, Texas; Nina Bell; Pamela Blair, Berkeley, Calif.; Patricia Merrill, Tucson, Ariz.; Paul Diener, Portland, Ore.; Paul S. Maxwell, Port Ludlow, Wash.; Phillip Allen, San Francisco; Rankin Whittington, Lenoir, N.C.; Raymond Cook, Pensacola, Fla.; Rebekah Marsh, Denver; Rhonda Garman, Columbia, Tenn.; Richard Howes, Kloof, South Africa; Rick Robinson, Boulder, Colo.; Ron Thomson, Keyser, W.Va.; Samantha Simpson, Pine Bluff, Ark.; Steve Brachman, Tucson, Ariz.; Thomas Smith, Owingsville, Ky.; Tom Ferris, Dublin; Tom Long, Staunton, Va.; Tracy Ann Williams, Simi Valley, Calif.; Vedika Vishweshwar, Hong Kong; Whitney Westgate, Surprise, Ariz.; William Savage, Seattle; Willow Eby Fischer, Northumberland, Pa.; Zeneshia Zenon, Houston