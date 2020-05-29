usmoviereview حمد سيف الريامي تحذير قوي لعدد من الناس ” قد لا يعجبك الفيلم ال…

#usmoviereview

حمد سيف الريامي

تحذير قوي لعدد من الناس ” قد لا يعجبك الفيلم اليوم لكنه لا محال سيكون من الأفلام الهامة في السينما ! ”

كلمة أحببت أن أبدأ بها قبل قراءتي لهذا العمل الغير متوقع من المخرج ( جوردان بيلي ) صانع فيلم ( غيت أوت ) قبل عامين فالخَلطة السحرية المُعتمدة هي الرعب والتشويق في ظل المتاهة الفلسفية العميقة التي تكون صعبة في أحيان عند المشاهد و سخيفة عند المشاهد ( الناتشوزي ) كلمة بديلة عن البوبكورني ( بوب كورن) حيث أن ( الناتشوز ) أصبحت واحدة من الأطعمة الهامة في قاعة السينما التي تجلب السعادة عند قرمشتها في الفم وتجعلنا في حالة فقدان تذوق الفيلم خصوصا عند أتساخ الملابس بسبب الجبن السائل أو الصوص الأحمر ! ما علينا ،

المهم أن فكرة الفيلم هي عن عائلة ويلسون التي تقوم بإجازة إلى سانتا كروز بكاليفورنيا للاستجمام وقضاء وقت مع عائلة تايلر، وفي ليلة يقتحم أربعة غرباء مكان إقامة الأسرة ليكتشفوا أن المقتحمين هم قرناء لهم أي يشبهونهم في كل شيء الشكل والهيئة وطريقة الحديث لكن الفرق هو أنهم مُرعبين وهناك سر يحوم حول وجودهم !

كاتب السيناريو هو نفسه المخرج ( جوردان ) أعتمد على فكرة واحدة فقط حسب وجهة نظري والتي ظلت متلازمة طول الفيلم معه ألا وهي كلمة ( مختلف )! فليم مختلف من جميع النواحي ، مختلف في مجال الرعب فهو ليس رعب كصرخة شياطين وأشباح أو دم طائش من المجني عليهم أو شكل قبيح للمرعبين أو حتى أنه ليس عمل نفسي ، لا أعلم كيف أصف نوع الرعب هنا ؟

مختلف في صنف الكوميديا الممزوجة بالرعب حيثُ لا تستطيع أن تقول عنه فيلم كوميدي رعب يشبه بعض الأفلام الرعب الكوميدية التي عملتها السينما البريطانية أو حتى الأمريكية لأن مواقف الكوميديا ليست مُفتعلة بل هي شخصيات الفيلم وتكونيها كانت تَجلب الكوميديا ، مختلف في التشبيهات فبالرغم من التركيز على الأرانب في بداية الفيلم إلا أنه تشبيهك لمضمون العمل لا يُطبق 100% لوجود الأرانب هنا بل هناك تشبيهات أخرى كاللون الأحمر في ملابس الأشباه أو الخطوط الوقف التي صنعوها كحدود بينهم وبين بني البشر ويُمكن في ذلك دلالة على طلب حق سياسي لهم ومن هذا المنطلق أقول أنه أيضا عمل مختلف سياسيا !

خط سير الفيلم منذ البداية وهو يرسم في خيالي أمور كثيرة وأنه يقول لي لا تتعجب من أي حادثة ومن أي شائكة أمامك فقط شاهد الفيلم بكل أحساس وذوق فني واستمتع بكل لحظة تأتيك أمام الشاشة .. للمزيد تابع الصور ↪

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