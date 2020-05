Xiaomi patents new foldable phone with rotating camera

Xiaomi The smartphone maker has filed the design patent for an inward bending phone in China and has also put 48 images to showcase the handset, reports GizmoChina.

Loading '; var cat = "?cat=120581"; //$(".main-rhs2285637").theiaStickySidebar(); var instagram_script=document.createElement('script'); instagram_script.defer='defer'; instagram_script.async='async'; instagram_script.src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js"; document.head.appendChild(instagram_script); /*************************************/ /*$(window).scroll(function(){ var last = $('div.listing').filter('div:last'); var lastHeight = last.offset().top ; if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height() && nextload==true){ var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; $.ajax({ url: "/micros/article-list.php" + cat + nextpath, async: true, dataType: "json", beforeSend: function() { $('div.listing').append(load); nextload=false; //console.log("/micros/article-list.php" + cat + nextpath); ice = 1; circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); //myTimer.innerHTML = parseInt(angle/360*100) + '%'; if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, success: function(data){ nextload=false; //console.log("success"); //console.log(data); $.each(data['rows'], function(key,val){ //console.log("data found"); ice = 2; if(val['id']!='2285637'){ string = ' '+val["tag"]+' ' + val["title"] + ' ' + val["summary"] + ' Read Full Article '; $('div.listing').append(string); } }); }, error:function(xhr){ //console.log("Error"); //console.log("An error occured: " + xhr.status + " " + xhr.statusText); nextload=false; }, complete: function(){ $('div.listing').find(".loading-block").remove();; pg +=1; //console.log("mod" + ice%2); nextpath = '&page=' + pg; //console.log("request complete" + nextpath); cat = "?cat=120581"; //console.log(nextpath); nextload=(ice%2==0)?true:false; } }); } //lastoff = last.offset(); //console.log("**" + lastoff + "**"); });*/ var maindiv = false; var dis = 0; var fbcontainer = ''; var fbid = ''; var fb_script=document.createElement('script'); fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));"; var fmain = $(".sr2285637"); //alert(x+ "-" + url); var fdiv = ' '; //console.log(fdiv); //$(fb_script).appendTo(fmain); $(fdiv).appendTo(fmain); function fillElementWithAd($el, slotCode, size, targeting){ if (typeof targeting === 'undefined') { targeting = {}; } else if ( Object.prototype.toString.call( targeting ) !== '[object Object]' ) { targeting = {}; } var elId = $el.attr('id'); //console.log("elId:" + elId); googletag.cmd.push(function(){ var slot = googletag.defineSlot(slotCode, size, elId); for (var t in targeting){ slot.setTargeting(t, targeting[t]); } slot.addService(googletag.pubads()); googletag.display(elId); //googletag.pubads().refresh([slot]); }); } $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){ fbcontainer = ''; fbid = '#' + $(this).attr('id'); var sr = fbid.replace("#mf", ".sr"); $(fbid).parent().children(sr).toggle(); fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".fb-comments").attr("id"); }); function onPlayerStateChange(event){ var ing, fid; //console.log(event + "---player"); $('iframe[id*="video-"]').each(function(){ _v = $(this).attr('id'); //console.log("_v: " + _v); if(_v != event){ //console.log("condition match"); ing = new YT.get(_v); if(ing.getPlayerState()=='1'){ ing.pauseVideo(); } } }); $('div[id*="video-"]').each(function(){ _v = $(this).attr('id'); //console.log("_v: " + _v + " event: " + event); if(_v != event){ //jwplayer(_v).play(false); } }); } function onYouTubePlay(vid, code, playDiv,vx, pvid){ if (typeof(YT) == 'undefined' || typeof(YT.Player) == 'undefined') { var tag = document.createElement('script'); tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api"; var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); window.onYouTubePlayerAPIReady = function() { onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid); }; }else{onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid);} } function onYouTubePlayer(vid, code, playDiv,vx, pvid){ //console.log(playDiv + "Get Youtue " + vid); //$("#"+vid).find(".playvideo-"+ vx).hide(); var player = new YT.Player(playDiv , { height: '450', width: '100%', videoId:code, playerVars: { 'autoplay': 1, 'showinfo': 1, 'controls': 1 }, events: { 'onStateChange': function(event){ onPlayerStateChange(event.target.a.id); } } }); $("#video-"+vid).show(); } function anvatoPlayerAPIReady(vid, code, playDiv,vx, pvid,vurl){ AnvatoPlayer(playDiv).init({ "url": code, "title1":"", "autoplay":true, "share":false, "pauseOnClick":true, "expectPreroll":true, "width":"100%", "height":"100%", "poster":"", "description":"", "plugins":{ "googleAnalytics":{ "trackingId":"UA-2069755-1", "events":{ "PLAYING_START":{ "alias" : "play - zee english video", "category" : "zee english video", "label" : "https://zeenews.india.com" + vurl, "metric" : "1" }, "BUFFER_START":{ "alias" : "buffer - zee english video", "category" : "zee english video", "label" : "https://zeenews.india.com" + vurl, "metric" : "2" }, "AD_BREAK_STARTED":{ "alias" : "break - zee english video", "category" : "zee english video", "label" : "https://zeenews.india.com" + vurl, "metric" : "3" }, "VIDEO_COMPLETED":{ "alias" : "complete - zee english video", "category" : "zee english video", "label" : "https://zeenews.india.com" + vurl, "metric" : "4" } } }, "dfp":{ "clientSide":{ "adTagUrl":"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x480&iu=/11440465/Zeenews_English_Video/Zeenews_English_Preroll&impl=s&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=https://zeenews.india.com"+vurl+"&description_url=https://zeenews.india.com"+vurl+"&correlator=[timestamp]", } } } }); } $(document).delegate("div[id^='play']", "click", function(){ //console.log($(this).attr("id")); //console.log($(this).attr("video-source")); //console.log($(this).attr("video-code")); var isyoutube = $(this).attr("video-source"); var vurl = $(this).attr("video-path"); var vid = $(this).attr("id"); $(this).hide(); var pvid = $(this).attr("newsid"); var vx = $(this).attr("id").replace('play-',''); var vC = $(this).attr("video-code"); var playDiv = "video-" + vid + "-" + pvid; if(isyoutube =='No'){ anvatoPlayerAPIReady(vid, vC, playDiv,vx, pvid, vurl); }else{ onYouTubePlay(vid, vC, playDiv,vx, pvid); } }); $(document).delegate("div[id^='ptop']", "click", function(){ var vid = $(this).attr("id").replace('ptop',''); $(this).hide(); var pvid = $(this).attr("newsid"); var vurl = $(this).attr("video-path"); //console.log($(this).attr("id") + "--" + vid); //console.log($(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-source")); //console.log($(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code")); var isyoutube = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-source"); var vC = $(this).parent().children().find('#play-'+vid).attr("video-code"); var playDiv = "mvideo-play-" + vid + "-" + pvid; if(isyoutube =='No'){ //console.log(jwplayer($(this).attr("id")).getState()); anvatoPlayerAPIReady($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid, vurl); }else{ onYouTubePlay($(this).attr("id"), vC, playDiv, vid, pvid); } }); var nxti = 3; var ci = 1; var nxti_1 = 6; var nxti_2 = 9; var nxti_3 = 12; //console.log("totalPCount: " + $("#star2285637 > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length); var pl = $("#star2285637 > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length; var adcount = 0; var adcode = '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_Inarticle_1_300x250'; if(pl>3){ $("#star2285637 > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').each(function(i, n){ ci = parseInt(i) + 1; t=this; var htm = $(this).html(); d = $(" "); if((i+1)%3==0 && (i+1)>2 && $(this).html().length>20 && ci

').insertAfter(t); } adcount++; }else if(adcount>=3){ return false; } }); } if($.autopager==false){ var use_ajax = false; /*var disqus_shortname = 'zeehindi'; var disqus_identifier; //made of post id and guid var disqus_url; //post permalink

function loadDisqus(source, identifier, url, nid) {

if (window.DISQUS) { //alert("if"); jQuery('

').insertAfter(source); jQuery('#disqus_thread').insertAfter(source); //append the HTML after the link //if Disqus exists, call it's reset method with new parameters DISQUS.reset({ reload: true, config: function () { this.page.identifier = identifier; this.page.url = url; } }); }else{ jQuery('

').insertAfter(source); disqus_identifier = identifier; //set the identifier argument disqus_url = url; //set the permalink argument

//append the Disqus embed script to HTML var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = 'http://' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; jQuery('head').append(dsq); } };*/ /*$('.disqusOn').live( "click", notify ); function notify() { identifier = $(this).attr('id'); dUrl = $(this).attr('disqus-url'); source = $(this).parent(); loadDisqus(jQuery(this), identifier, dUrl); }*/ function loadshare(curl){ history.replaceState('' ,'', curl); if(window.OBR){ window.OBR.extern.researchWidget(); } //console.log("loadshare Call->" + curl); //$('html head').find('title').text("main" + nxtTitle); if(_up == false){ var cu_url = curl; gtag('config', 'UA-2069755-1', {'page_path': cu_url });

if(window.COMSCORE){ window.COMSCORE.beacon({c1: "2", c2: "9254297"}); var e = Date.now(); $.ajax({ url: "/marathi/news/zscorecard.json?" + e, success: function(e) {} }) } //console.log('ga:'+r); /*(function () { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();*/ //console.log("loadshare Call"); } } if(use_ajax==false) { //console.log('getting'); var view_selector = 'div.center-section'; // + settings.view_name; + '.view-display-id-' + settings.display; var content_selector = view_selector; // + settings.content_selector; var items_selector = content_selector + ' > div.rep-block'; // + settings.items_selector; var pager_selector = 'div.next-story-block > div.view-zn-article-mc-all-2017 > div.view-content > div.clearfix'; // + settings.pager_selector; var next_selector = 'div.next-story-block > div.view-zn-article-mc-all-2017 > div.view-content > div.clearfix > a:last'; // + settings.next_selector; var auto_selector = 'div.tag-block'; var img_location = view_selector + ' > div.rep-block:last'; var img_path = '

Loading

'; //settings.img_path; //var img = '

' + img_path + '

'; var img = img_path; //$(pager_selector).hide(); //alert($(next_selector).attr('href')); var x = 0; var url = ''; var prevLoc = window.location.pathname; var circle = ""; var myTimer = ""; var interval = 30; var angle = 0; var Inverval = ""; var angle_increment = 6; var handle = $.autopager({ appendTo: content_selector, content: items_selector, runscroll: maindiv, link: next_selector, autoLoad: false, page: 0, start: function(){ $(img_location).after(img); circle = $('.center-section').find('#green-halo'); myTimer = $('.center-section').find('#myTimer'); angle = 0; Inverval = setInterval(function (){ $(circle).attr("stroke-dasharray", angle + ", 20000"); //myTimer.innerHTML = parseInt(angle/360*100) + '%'; if (angle >= 360) { angle = 1; } angle += angle_increment; }.bind(this),interval); }, load: function(){ $('div.loading-block').remove(); clearInterval(Inverval); //$('.repeat-block > .row > div.main-rhs2285637').find('div.rhs2285637:first').clone().appendTo('.repeat-block >.row > div.main-rhs' + x); $('div.rep-block > div.main-rhs2285637 > div:first').clone().appendTo('div.rep-block > div.main-rhs' + x); $('.center-section >.row:last').before('

Next Story

'); //$(".main-rhs" + x).theiaStickySidebar(); var fb_script=document.createElement('script'); fb_script.text= "(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.9";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));"; var fmain = $(".sr"+ x); //alert(x+ "-" + url); var fdiv = '

'; //$(fb_script).appendTo(fmain); $(fdiv).appendTo(fmain); FB.XFBML.parse(); var $dfpAd = $('.center-section').children().find("#ad-"+ x); //console.log($dfpAd); /*var pl = $("#star2285637 > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length; if(pl>3){ xp = "#star"+x; $(xp +" > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').each(function(i, n){ ci= parseInt(i) + 1; t=this; d = $("

ad Space

"); console.log("i: " + i + " ci:" + ci + " n:" + n); console.log(this); if(ci%3==0){d.insertAfter(t);fillElementWithAd(d, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_Inarticle_1_300x250', [300, 250], {});} }); }*/ xp = "#star"+x; var pl = $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').length; if(pl>3){ $(xp + " > div.field-name-body > div.field-items > div.field-item").children('p').each(function(i, n){ ci= parseInt(i) + 1; t=this; d = $("

"); //console.log("i: " + i + " ci:" + ci + " n:" + n); //console.log(this); if(i==2){d.insertAfter(t);fillElementWithAd(d, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_Inarticle_1_300x250', [300, 250], {}); } /*if(pl>8){ if(i==(pl-2)){d.insertAfter(t);fillElementWithAd(d, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_Inarticle_1_300x250', [300, 250], {}); } }*/

}); }

//var $dfpAdrhs = $('.main-rhs' + x).children().find('.adATF').empty().attr("id", "ad-300-" + x); //$('.content-area > .main-article > .row > .main-rhs'+x).find('#ad-300-' + x); //var $dfpAdrhs2 = $('.main-rhs' + x).children().find('.adBTF').empty().attr("id", "ad-300-2-" + x);//$('.content-area > .main-article > .row > .main-rhs'+x).find('#ad-300-2-' + x); //var $dfpMiddleAd = $('.content-area > .main-article > .row').find('#ar'+x).find('#ad-middle-' + x).empty(); //fillElementWithAd($dfpAdrhs, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_ATF_300x250', [[300, 250], [300, 600]], {}); //fillElementWithAd($dfpAdrhs2, '/11440465/Zeenews_English_Web/Zeenews_English_AS_BTF_1_300x250', [300, 250], {}); //fillElementWithAd($dfpMiddleAd, '/11440465/Zeenews_Hindi_Article_Middle_300x250_BTF', [300, 250], {}); var instagram_script=document.createElement('script'); instagram_script.defer='defer'; instagram_script.async='async'; instagram_script.src="https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js";

/*var outbrain_script=document.createElement('script'); outbrain_script.type='text/javascript'; outbrain_script.async='async'; outbrain_script.src='//widgets.outbrain.com/outbrain.js'; var Omain = $("#outbrain-"+ x); //alert(Omain + "--" + $(Omain).length);

$(Omain).after(outbrain_script); var rhs = $('.main-article > .row > div.article-right-part > div.rhs2285637:first').clone(); $(rhs).find('.ad-one').attr("id", "ad-300-" + x).empty(); $(rhs).find('.ad-two').attr("id", "ad-300-2-" + x).empty(); //$('.main-article > .row > div.article-right-part > div.rhs2285637:first').clone().appendTo('.main-article > .row > div.main-rhs' + x); $(rhs).appendTo('.main-article > .row > div.main-rhs' + x); */

setTimeout(function(){

var twit = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="twitter"]').length; var insta = $("div.field-name-body").find('blockquote[class^="instagram"]').length; if(twit==0){twit = ($("div.field-name-body").find('twitterwidget[class^="twitter"]').length);} if(twit>0){ if (typeof (twttr) != 'undefined') { twttr.widgets.load();

} else { $.getScript('https://platform.twitter.com/widgets.js'); } //$(twit).addClass('tfmargin'); } if(insta>0){ $('.content > .left-block:last').after(instagram_script); //$(insta).addClass('tfmargin'); window.instgrm.Embeds.process(); } }, 1500); } }); /*$("#loadmore").click(function(){ x=$(next_selector).attr('id'); var url = $(next_selector).attr('href'); disqus_identifier = 'ZNH' + x; disqus_url = url; handle.autopager('load'); history.pushState('' ,'', url); setTimeout(function(){ //twttr.widgets.load(); //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url); }, 6000); });*/

/*$("button[id^='mf']").live("click", disqusToggle); function disqusToggle() { console.log("Main id: " + $(this).attr('id')); }*/ $(document).delegate("button[id^='mf']", "click", function(){ fbcontainer = ''; fbid = '#' + $(this).attr('id'); var sr = fbid.replace("#mf", ".sr");

//console.log("Main id: " + $(this).attr('id') + "Goodbye!jQuery 1.4.3+" + sr); $(fbid).parent().children(sr).toggle(); fbcontainer = $(fbid).parent().children(sr).children(".fb-comments").attr("id"); //console.log(fbcontainer); //var commentsContainer = document.getElementById(fbcontainer); //commentsContainer.innerHTML = ' ';

}); /************Player Code ***********/ var title, imageUrl, description, author, shortName, identifier, timestamp, summary, newsID, nextnews; var previousScroll = 0; //console.log("prevLoc" + prevLoc); $(window).scroll(function(){ var last = $(auto_selector).filter(':last'); var lastHeight = last.offset().top ; //st = $(layout).scrollTop(); //console.log("st:" + st); var currentScroll = $(this).scrollTop(); if (currentScroll > previousScroll){ _up = false; } else { _up = true; } previousScroll = currentScroll; //console.log("_up" + _up);

var cutoff = $(window).scrollTop() + 64; //console.log(cutoff + "**"); $('div[id^="row"]').each(function(){ //console.log("article" + $(this).children().find('.left-block').attr("id") + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')); if($(this).offset().top + $(this).height() > cutoff){ //console.log("$$" + $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')); if(prevLoc != $(this).children().find('.left-block').attr('data-url')){ prevLoc = $(this).children().find('.left-block').attr('data-url'); $('html head').find('title').text($(this).children().find('.left-block').attr('data-title')); $('meta[name=description]').attr("content",$(this).children().find('.left-block').attr('data-summary')); $('meta[name=keywords]').attr("content",$(this).children().find('.left-block').attr('data-keyword')); $('meta[name=news_keywords]').attr("content",$(this).children().find('.left-block').attr('data-keyword'));

pSUPERFLY.virtualPage(prevLoc,$(this).children().find('.left-block').attr('data-title')); //console.log("Summary: " + $(this).children().find('.left-block').attr('data-summary')); //console.log("Keyword: " + $(this).children().find('.left-block').attr('data-keyword')); //history.pushState('' ,'', prevLoc); loadshare(prevLoc); } return false; // stops the iteration after the first one on screen } }); if(lastHeight + last.height() < $(document).scrollTop() + $(window).height()){ //console.log("**get"); url = $(next_selector).attr('href'); x=$(next_selector).attr('id'); //console.log("x:" + x); //handle.autopager('load'); /*setTimeout(function(){ //twttr.widgets.load(); //loadDisqus(jQuery(this), disqus_identifier, disqus_url); }, 6000);*/ } //lastoff = last.offset(); //console.log("**" + lastoff + "**"); }); //$( ".content-area" ).click(function(event) { // console.log(event.target.nodeName); //}); /*$( ".comment-button" ).live("click", disqusToggle); function disqusToggle() { var id = $(this).attr("id"); $("#disqus_thread1" + id).toggle(); };*/ //$(".main-rhs2285637").theiaStickySidebar(); var prev_content_height = $(content_selector).height(); //$(function() { var layout = $(content_selector); var st = 0; ///}); } } }); /*} };*/ })(jQuery);

Source link